Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;
12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;
12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;
12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;
15:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;
16:30 мск ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;
16:30 мск Товарный торговый баланс США за октябрь;
16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;
18:00 мск Продажи новых домов в США за октябрь;
18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;
18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;
20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;
N/A мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;
N/A мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании.