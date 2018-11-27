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mfd.ruНовостиФинансовые новости27 ноября 2018 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на среду, 28 ноября

Москва, 27 ноября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Изменение цен в магазинах розничных компаний Великобритании - членов BRC за декабрь;

12:00 мск Денежная масса М3 в еврозоне за октябрь;

12:00 мск Аукцион по размещению 10-летних государственных облигаций Германии;

12:00 мск Индекс экономических ожиданий в Швейцарии, рассчитываемый Credit Suisse;

15:00 мск Индекс потребительского климата в Германии GfK за декабрь;

16:30 мск ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск Ценовой индекс ВВП США за III квартал, предварительно;

16:30 мск Товарный торговый баланс США за октябрь;

16:30 мск: Оптовые запасы в США за октябрь, предварительно;

18:00 мск Продажи новых домов в США за октябрь;

18:00 мск Индекс деловой активности в производственном секторе Ричмонда за ноябрь;

18:30 мск Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

20:00 мск Выступление председателя ФРС США Джерома Пауэлла;

N/A мск: Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности;

N/A мск: Результаты стресс-тестов банков Великобритании.

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