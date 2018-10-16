Выручка банка Morgan Stanley выросла

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Morgan Stanley сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 2.02 млрд долл или 1.17 долл на акцию по сравнению с 1.69 млрд долл или 0.93 долл на акцию за аналогичный периодом годом ранее.

Доходы компании выросли на 7% до 9.87 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Morgan Stanley на уровне 1.01 долл на акцию и доходы в размере 9.54 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции компании подорожали на 1.9%.