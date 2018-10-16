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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2018 г.Индекс деловой активности на рынке жилья США в ...
вчера 17:08

Индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре умеренно вырос

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

По данным Национальной ассоциации домостроительных компаний США (NAHB), индекс деловой активности на рынке жилья США в октябре повысился до 68 пунктов против 67 месяцем ранее.

Аналитики прогнозировали октябрьский показатель на уровне 68 пунктов.

Индекс деловой активности на рынке жилья США, рассчитываемый NAHB, представляет собой результаты опроса менеджеров в сфере строительства. Этот индекс используется для оценки изменений в области новых заказов, объёмов производства и скорости работы поставщиков. Цифры выше 50 пунктов указывают на ускорение темпов развития жилищно-строительного сектора.

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