Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 16 октября

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сетябрь, финал;

15:30 мск: Объём продаж в произво

02:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии за август;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на входе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен производителей Великобритании на выходе за сентябрь;

11:30 мск: Индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс розничных цен в Великобритании за сентябрь;

11:30 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании за август;

11:30 мск: Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике;

12:00 мск: Индекс потребительских цен в еврозоне за сентябрь, финал;

12:00 мск: Базовый индекс потребительских цен в еврозоне за сетябрь, финал;

15:30 мск: Объём продаж в производственном секторе Канады за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.

дственном секторе Канады за август;

15:30 мск: Число выданных разрешений на строительство нового дома в США за сентябрь;

15:30 мск: Число закладок новых домов в США за сентябрь;

16:30 мск: Индекс опережающих экономических индикаторов Великобритании за август;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США;

19:10 мск: Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард;

19:30 мск: Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна;

21:00 мск: Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за сентябрь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за сентябрь;

N/A мск: Объём прямых иностранных инвестиций в Китай за сентябрь;

N/A мск: Саммит Евросоюза;

N/A мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Германии.