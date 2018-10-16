Прибыль Johnson & Johnson выросла

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Производитель товаров в сфере здравоохранения Johnson & Johnson сообщил о росте чистой прибыли по итогам III квартала текущего года до 3.93 млрд долл или 1.44 долл на акцию в сравнении с прибылью в размере 3.76 млрд долл или 1.37 долл на акцию.

Скорректированная прибыль составила 2.05 долл на акцию.

Доходы компании выросли до 20.3 млрд долл с 19.7 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль Johnson & Johnson на уровне 2.03 долл на акцию и выручку в размере 20.1 млрд долл.

Компания увеличила свой прогноз на 2018 год и ожидает прибыль на акцию в диапазоне 8.13 – 8.88 долл, а рост дохода до 81.4.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Johnson & Johnson подорожали на 0.1%.