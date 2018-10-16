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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2018 г.Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла
вчера 18:15

Квартальная прибыль банка Goldman Sachs выросла

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из пяти крупнейших банков США Goldman Sach сообщил о росте прибыли по итогам III квартала текущего года до 6.28 долл на акцию в сравнении с 5.02 долл на акцию за аналогичный период прошлого года.

Доходы банка выросли до 8.65 млрд долл по сравнению с 8.33 млрд долл годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Goldman Sach на уровне 5.38 долл на акцию и доход в размере 8.35 млрд долл.

После публикации квартальной отчетности в ходе торгов на премаркете акции Goldman Sachs подорожали на 1.5%.

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