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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2018 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 12.6 млн барр.

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 6 июля, сократился на 12.6 млн барр. и составил 405.2 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные агентством S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 4.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США сократились на 0.7 млн барр. и составили 239.0 млн барр. Эксперты ожидали снижения запасов бензина на 1.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 4.1 млн барр. и составили 121.7 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 1.7 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) не изменились и составили 660.0 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 2.1 млн барр. и составили 25.7 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.95 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.93 млн барр.

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