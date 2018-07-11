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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2018 г.Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов...
вчера 17:20

Аналитики ожидают снижения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на сокращение запасов

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 6 июля.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных агентством S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе снизились на 4.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.0 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.7 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 6.8 млн барр., запасы бензина сократились на 1.6 млн барр., запасы дистиллятов выросли на 1.95 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 1.93 млн барр.

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