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mfd.ruНовостиФинансовые новости11 июля 2018 г.Объём товарных запасов на оптовых складах в США...
вчера 17:10

Объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.6%

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно финальному отчёту Министерства торговли США, объём товарных запасов на оптовых складах в США в мае вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний после увеличения на 0.1% в апреле.

Ранее сообщалось, что в мае объём оптовых запасов вырос на 0.5%. Аналитики ожидали сохранения показателя без пересмотра.

Объём оптовых продаж в мае вырос на 2.5% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 1.4% в апреле (пересмотрено с +0.8%).

Индикатор соотношения оптовых запасов к продажам, указывающий на количество месяцев, которое потребуется оптовым компаниям, чтобы реализовать текущие запасы, составил 1.24 в сравнении с 1.27 в апреле (пересмотрено с 1.28).

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