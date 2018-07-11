Анонс основных событий и данных макростатистики на четверг, 12 июня

Москва, 11 июля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:01 мск: Баланс цен на дома в Великобритании RICS за июнь;

09:00 мск: Индекс потребительских цен в Германии за июнь, финал;

09:45 мск: Индекс потребительских цен во Франции за июнь, финал;

11:30 мск: Отчёт Банка Англии о состоянии кредитного рынка Великобритании;

12:00 мск: Объём промышленного производства в еврозоне за май;

14:30 мск: Протоколы предыдущего заседания ЕЦБ;

15:30 мск: Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США;

15:30 мск: Индекс цен на дома в Канаде за май;

15:30 мск: Базовый индекс потребительских цен в США за июнь;

15:30 мск: Индекс потребительских цен в США за июнь;

17:30 мск: Еженедельный отчет EIA об изменении запасов природного газа в США;

20:01 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций США;

21:00 мск: Отчёт об исполнении федерального бюджета США;

N/A мск: Объём нового кредитования в Китае за июнь;

N/A мск: Денежная масса М2 в Китае за июнь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны.