Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после сохранения неизменным в октябре (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.2% после повышения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.33 против 1.34 месяцем ранее.