Курс доллара 56.9957   Курс евро 68.0586  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2018 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 18:05

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.4% после сохранения неизменным в октябре (пересмотрено с (-0.1%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 1.2% после повышения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.6%).

Соотношение запасов к продажам в ноябре составило 1.33 против 1.34 месяцем ранее.

Другие новости

сегодня
19:23
Фунт приближается к максимуму с июня 2016 г на фоне переговоров о "мягком" Brexit
сегодня
19:02
"Шереметьево" готов запустить услугу возмещения НДС с покупок для иностранцев
сегодня
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 15 января
сегодня
18:16
"Зарубежнефть" вошла в число компаний, победивших в этапе тендера на месторождения в Ираке
сегодня
18:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%
сегодня
18:05
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.4%
сегодня
18:03
Минфин Греции оценивает в 4,5 млрд евро потребности страны в новых кредитных средствах
сегодня
17:11
Сделку ОПЕК+ нужно плавно завершать, если нефть стабилизируется на уровне $70 - Алекперов
сегодня
16:42
Объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4%
© 2018 «МФД-ИнфоЦентр»