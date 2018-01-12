Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.
Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.
В ноябре объём розничных продаж вырос на 0.9% (пересмотрено с +0.8%).
По итогам 2017 года показатель увеличился на 5.4%.
За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре вырос также на 0.4% после повышения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).
Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.