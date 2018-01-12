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mfd.ruНовостиФинансовые новости12 января 2018 г.Объём розничных продаж в США в декабре вырос на...
сегодня 16:42

Объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4%

Москва, 12 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре вырос на 0.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5%.

В ноябре объём розничных продаж вырос на 0.9% (пересмотрено с +0.8%).

По итогам 2017 года показатель увеличился на 5.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре вырос также на 0.4% после повышения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +1.0%).

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.3%.

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