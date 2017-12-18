ГК "Forex Club" : Индекс МосБиржи не находит поводов для оптимизма

В понедельник к вечеру российские индексы растеряли утренний позитив. Индекс МосБиржи теряет 0,96%. РТС падает на 0,66%. В лидерах роста САФМАР (3,87%), Татнефть (2,55%) и ДИКСИ (2,32%).

В аутсайдерах оказались Система (-12,38%), Мечел (-4,11%) и ММК (-3,96%).

Свою роль в падении бенчмарка сыграли как отдельные бумаги, в частности, Система, которая показала существенное падение в ответ на решение суда оставить без изменений решение по иску Роснефти к Системе, так и иные факторы. Рубль сегодня продолжает укрепляться, несмотря на пятничное решение Банка России снизить ставку на 50 б.п. Рост рубля негативен для компаний-экспортеров. Не радуют и цены на нефть.

Brent снова оказалась ниже уровня 63,30. Минимум котировки сегодня отметили на уровне 62,72. Ключевым негативным фактором для энергоносителя остаются опасения сохранения переизбытка предложения и в 2018 году. МЭА высказало именно такие ожидания. Равно как и Управление энергетической информации США. Во многом такие прогнозы обусловлены ростом добычи нефти в США. Объемы добычи в Штатах превышают уровни, отмеченные годом ранее. Поэтому пятничные данные, сигнализирующие о первом сокращении числа работающих буровых установок в США прошли практически незамеченными. Если данные во вторник и среду по коммерческим запасам отразят их рост, Brentсохранит негативную динамику с ближайшей целью на уровне 62,40.

Слабость нефти может оказывать давление и на российский индекс. Ближайшая цель падения 2100.

Ирина Рогова, аналитик

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