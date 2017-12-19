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mfd.ruАналитикаКомментарии19 декабря 2017 г.ГК Forex Club: Рубль будет играть на слабости д...
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09:55

ГК Forex Club: Рубль будет играть на слабости доллара

USD/RUB после неудачной попытки закрепиться выше 59,00 возобновила снижение. Причем главную роль здесь играет не нефть, а скорее позиции доллара США на мировой арене.

Последнее время американская валюта активно теряет в цене в связи с четким осознанием, что после недавнего повышения ставки ФРС США следующего шага в этом направлении скоро ждать не стоит. Дело в том, что инфляция растет довольно сдержанными темпами, и недавнее достижение 2,2% г/г было вызвано скорее резким скачком цен на нефть, чем фундаментальными факторами.

Если еще и нефть возобновит рост на публикации данных по запасам в подземных хранилищах США, рубль может ускорить укрепление. В таких условиях USD/RUB может попытаться добраться до 58,20. А затем пара попытается дойти до отметки 58,00.

Алена Афанасьева, старший аналитик

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