ИК Финам: Оптимизм в начале года связанный с надеждами по отмене санкций, в конце года сменился опасениями введения новых

Американские биржевые площадки продолжают рост на фоне ожидания принятия налоговой реформы. Новые рекорды заокеанских индексов уже никого не удивляют и не пугают. В свою очередь близость рождественских праздников добавляет оптимизма игрокам на повышение. Так по итогам торговой сессии понедельника индекс широкого рынка S&P 500 закрылся на отметке 2690.16 пунктов.

Нефтяные котировки по итогам прошедших торгов подросли на 0,28%, закрывшись на отметке $63,32. В течении дня на динамику цен оказывали новости о прекращении забастовки в Нигерии, где ранее профсоюз работников нефтяной промышленности объявил о ее начале из за увольнения рабочих. Ко всему прочему незаконченная история с североморским трубопроводом Forties так же продолжает оказывать поддержку "черному золоту".

В текущей ситуации локальной поддержкой Brent по-прежнему выступают отметки $63 и $62, основная остается на уровне $61,15. Сопротивления все так же расположены на $63,65 и $64,30.

Основными же драйверами для нефтяных цен в ближайшие два дня будет статистика по запасам сырой нефти в США.

Так после окончании торгов в 0.30 мск. будут опубликованы данные от API, где аналитики опрошенные агентством Bloomberg ждут снижения запасов сырой нефти на 3 млн.б.с и рост запасов бензина на 2,4 млн.б.с.

На российском рынке оптимизм конца 2016 начала 2017 года связанный с надеждами по отмене санкций со стороны США, на данном этапе сменился опасениями введения новых мер в отношении российского долга со стороны заокеанского Минфина. Так же опубликованная в понедельник американская стратегия по национальной безопасности, где Россия наряду с Китаем входит в число основных угроз для Соединенных штатов не добавляет позитива. Тем не менее робкие надежды на рождественское ралли сохраняются и на наших биржевых площадках, где в оставшиеся недели игроки могут попытаться улучшить свои годовые результаты.

Индекс МосБиржи на прошедшей торговой сессии закрылся на отметке 2134,58п. продемонстрировав снижение на 0,44%. В текущей ситуации ближайшая поддержка расположена на отметке 2123п. и основная 2100п-2090п. Локальным сопротивлением выступает 2145п. и основным 2165п.

Последние пять торговых сессий фьючерс на индекс РТС торгуется в диапазоне 113500п.-115500п., с промежуточной поддержкой 114000п., выход из которого даст импульс инструменту порядка 1000-1500п по направлению движения.

Рубль по итогам прошедшей торговой сессии укрепился на 0,12%, закрывшись на отметке 58,66 за один американский доллар. В настоящий момент ближайшим сопротивлением по-прежнему является отметка 59, основной поддержкой все так же выступает 58,40.

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