Альпари: Доллар корректируется, решение shutdown выходит на первый план

В понедельник, 18 декабря, американский доллар торгуется в минусе практически ко всем основным валютам. Курс доллара корректируется после двухдневного роста на прошлой неделе. Наибольший прирост по прибыли показывает единая валюта. Курс пары евро/доллар вырос с 1,1737 до 1,1798. На момент написания обзора евро стоит 1,1791 (+0,37%).

На часовом периоде цена восстановилась до балансовой линии. С технической точки зрения в паре евро/доллар сохраняется нейтральный настрой. При поддержке кросс-пар и пустого экономического календаря покупатели смогли нивелировать «медвежьи» сигналы.

Если ситуация в кроссах не изменится, высока вероятность теста отметки 1,1811. Чтобы к продавцам примкнули новые участники рынка, им необходимо как можно быстрее закрепиться ниже уровня 1,1779. Хорошим знаком для реализации «медвежьего» сценария станет ослабление евро до 1,1787.

В течение недели объем торгов будет снижаться в преддверии рождественских праздников. Также в центре внимания находится вопрос по продлению договоренности о расходах правительства США (так называемый «шатдаун» – shutdown), по которому крайний срок наступает 22 декабря. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй встретиться с представителями ЕС по вопросу новых торговых соглашений между регионами после выхода Великобритании из ЕС.

Владислав Антонов, аналитик

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