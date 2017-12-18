Открытие Брокер: Слабый доллар США поддерживает рынки драгметаллов Рынки драгоценных металлов сегодня растут под влиянием ослабления курса доллара США. Неопределённость относительно налоговой реформы оказывает давление на доллар и поддерживает рынки драгоценных металлов. Тем не менее рост цен сильно ограничен ожидающимся ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США. Запасы в серебряных ETF-фондах снизились, запасы в платиновых фондах подросли, запасы в остальных фондах не изменились. Цены на золото и платину на SGE снижались, а стоимость серебра подросла, объемы торгов упали. Курс юаня к доллару США слабел. Премии на поставку золота на внутреннем рынке Китая на прошлой неделе подросли до $9-10/унция, т.к. дилеры начинают пополнять запасы перед китайским новым годом. Премии на поставку золота в Гонконге составили $0,7-1,4/унция, в Сингапуре – $0,8-1,2/унция, в Токио – $0,25/унция. Снижение цен ниже уровня $1250/унция способствовало росту спроса во всех азиатских центрах. Дисконты на поставку золота в Индии на прошлой неделе снизились до - $2/унция, но спрос на золото остается низким. Считается, что спрос в Индии может улучшиться после Рождества. Цены на золото после снижения к уровню $1253 подрастают к уровню $1262, восстанавливаясь после просадки перед заседанием ФРС США. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются $1253-1220, уровни сопротивления – $1265-1276. Цены на серебро в корреляции с рынком золота выросли от уровня $15,93 к уровню $16,16. Отношение золота к серебру составляет 78,19 пункта. Отношение платины к серебру составляет 55,70 пункта. Ближайшие уровни поддержки в серебре – $15,93-15,45, уровни сопротивления – $16,38-16,65. Цены на платину в корреляции с рынком золота восстановились до уровня 904$. Спред между золотом и платиной составляет $362/унция. Спред между платиной и палладием составляет -$130/унция. Ближайшие уровни поддержки в платине – $879-832, уровни сопротивления – $913-932. Цены на палладий пока не могут закрепиться выше уровня $1028, поэтому понизились к уровню $1010. Ближайшие уровни поддержки в палладии – $996-977, уровни сопротивления – $1027-1050. ������ ��������� Разместить этот информер на своем сайте