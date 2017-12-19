ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": У американских инвесторов прибавилось оптимизма

Второй день подряд отечественный индекс ММВБ закрывается в отрицательной зоне. Тем дивидендов рынком почти не отыгрывается - в условиях высоких цен на нефть и профицита бюджета государство не будет бороться за высокие дивиденды госкомпаний. Зато тема грядущих санкций для держателей ОФЗ заставляет инвесторов быть в постоянном стрессе, к примеру, на денежном рынке сейчас практически не заключаются сделки сроком больше чем на 7 дней.

Зато на американском рынке погода ясная - в понедельник фондовый рынок США закрылся на рекордно высоких уровнях. В понедельник, вышел индекс уверенности домостроителей, который оказался на таком же высоком уровне, как 18 лет назад, превысив все аналогичные показатели времени ипотечного пузыря. У инвесторов прибавилось оптимизма в связи с ростом вероятности снижения налогов на бизнес: принятие законопроекта республиканцев о налоговой реформе стало ощутимой перспективой. Ожидается, что в Конгрессе США (большинство в котором у республиканцев) начнется голосование по налоговой реформе во вторник, и есть планы представить законопроект на подпись президенту Дональду Трампу до конца недели. Сенатор от республиканцев Сьюзан Коллинз сказала, что проголосует з ареформу. Это практически гарантирует прохождение законопроекта через голосование.«В последние пять лет этот состав Конгресса был неспособен провести через голосование никакие законопроекты, – сказал главный рыночный стратег в JonesTrading Майкл О’Рурк. – Если важный законопроект пройдет через голосование, то можно ожидать большой радости среди участников рынка». Законопроект предполагает снижение налоговой ставки на бизнес до 21% с 35%.Инвесторы ставят на то, что эта мера поспособствует увеличению прибыли компаний, а также обратного выкупа акций и дивидендных выплат. Кроме того, ожидается, что снижение налогов поспособствует репатриации денежных средств, а это, как считают аналитики, повлечет увеличение числа сделок слияния и поглощения.

Американские акции растут уже почти год. Ключевой индекс S&P 500 и индекс голубых фишек Dow Jones Industrial Average нацелены продемонстрировать лучшую годовую динамику после 2013 года. «После двух лет роста коэффициента цена-прибыль подряд... мы считаем, что котировки акций, скорее всего, останутся завышенными, и ожидаем роста S&P 500 до 3000 к концу 2018 года», – пишут в заметке аналитики JP Morgan.

Сегодня ожидается ряд примечательных финансовых результатов от американских компаний, небольшая порция экономической статистики и новости по налоговой реформе. После закрытия торгов свои показатели по прибыли опубликует гигант рынка доставки посылок FedEx. Этот отчет может пролить свет на то, как проходит сезон праздничных покупок и в каком состоянии находится мировая экономика. Среди других важных отчетов по прибыли, ожидающихся во вторник, можно отметить Micron, Carnival и Red Hat, Darden Restaurants. Среди экономических показателей единственным важным отчетом, выходящим во вторник, является ноябрьская статистика по числу начатых строительств домов и выданных разрешений на строительство.

Крупнейшие американские банки могут сильно выиграть от налоговой реформы республиканцев, отмечают аналитики GoldmanSachs. По прогнозам GoldmanSachs, обозначенные в законопроекте меры должны оказать в сумме положительный эффект на крупные банки: в наступающем году эти реформы могут увеличить прибыль на акцию (EPS) у крупных банков в среднем на 13%. Одним из факторов, которые способны привести к такому росту, является предлагаемое снижение налоговой ставки на бизнес на 14 процентных пунктов – до 21% с 35%. По мнению аналитиков GoldmanSachs, особенно сильно выиграет от изменений в структуре корпоративного налогообложения WellsFargo. Снижение налоговой ставки на бизнесдо 21% может дать импульс росту EPS у Wells Fargo в 2018 году на 18% – больше, чем у любой другой крупной американской финансовой компании. WellsFargo остается в центре многочисленных расследований федеральными властями, особенно после того как было обнаружено, что его работники открыли миллионы фальшивых клиентских банковских и кредитных счетов.В аналитической статье GoldmanSachs также упоминаются другие факторы, которые будут влиять на прибыль, в том числе отмена налоговых вычетов на оплату страхования депозитов, которая способна уменьшить рост прибыли в среднем на 1%. С учетом этого даунсайда, GoldmanSachs прогнозирует суммарный рост прибыли WellsFargo примерно на 17%.

Нефтяные цены в последние дни стоят на месте. Большинство нефтяных аналитиков из западных банков считают что в следующем году цены будут несколько ниже текущих уровней.

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