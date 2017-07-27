Открытие Брокер: Российский рынок не оставляет попыток роста на фоне крепкой нефти

К 15:18 (мск) индекс ММВБ укреплялся на 0,35% до 1939,91 п., а РТС прибавлял 0,47% до 1025,36 п. К середине дня индекс ММВБ торговался в небольшом плюсе на пониженных объёмах. Рынок вполне позитивно реагирует на нефть выше $51 за баррель Brent и достаточно спокойный внешний фон. Основной движущей силой дня являются бумаги Сбербанка (+1,83%), которые находятся в проценте от «бычьего» тренда. Нефтяники весьма неохотно двигаются вверх, так как дорогая нефть может спровоцировать очередной виток потери дисциплины в OPEC и рост производства в странах, которые не подписали соглашение об ограничении добычи: «ЛУКОЙЛ» (+0,14%), «Роснефть» (+0,37%), «Сургутнефтегаз» (+0,26%). Металлурги преимущественно негативно реагировали на укрепление рубля: «Северсталь» (-0,13%), ММК (-0,36%). НЛМК (-0,94%) отчитался о росте прибыли по МСФО в I полугодии в 2,8 раза до $665 млн. Во II квартале рост прибыли составил 84%. В целом отчёт был сильным, но бумага уже подорожала на его ожиданиях и по факту события на рынке идёт фиксация прибыли. ОГК-2 (+0,59%) увеличила прибыль по РСБУ в I полугодии в 2,5 раза до 6,919 млрд рублей при росте выручки на 16,8%. «КАМАЗ» (+1,17%) увеличил продажи на 20% в I полугодии, а выручку на 31% до 61,9 млрд рублей. Результат «ЭНЕЛ Россия» за I полугодие оказался ещё лучше. Компания увеличила прибыль по МСФО в 5 раз до 4,3 млрд рублей. К середине торгов в лидерах оказались: «ЭНЕЛ Россия» (+2,46%), ап «Татнефть» (+2,15%), «РусАл» РДР (+2,11%).

На полюсе аутсайдеров дня были бумаги: «М.Видео» (-5,6%), «МРСК Центра» (-4,02%), «ВСМПО-Ависма» (-1,41%). Бумаги «М.Видео» снижались на новостях о том, что Lagranolia Holdings Limited продала около 24,66% акций компании в ускоренном режиме по 405 рублей за штуку. Из движений на рынке стоит выделить рост бумаг Сбербанка, которые часто рассматриваются в качестве производного инструмента на весь российский рынок, а также продажу пакета «М.Видео», что говорит о выходе долгосрочных инвесторов. Впрочем, поддержка 1920 по индексу ММВБ пока устояла и есть вероятность того, что рост рынка продолжится. Хотя некоторые ключевые бумаги остаются в депрессивном состоянии, как, например, «Роснефть» и «Газпром» (-0,3%).

Рубль укреплялся в утренние часы, но затем растерял свои достижения. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3015 рублей.

Однодневная ставка MosPrime выросла до 9,26%, недельная – до 9,23%, а месячная осталась на уровне 9,22%. Ситуация на рынке межбанковского кредитования в полной мере отражает ситуацию периода налоговых платежей.

Можно сказать, что отечественная валюта уже отыграла неприятные сюрпризы американских законодателей и вновь привязалась к нефти. Впрочем, впереди заседание ЦБ РФ, от которого ждут информации для размышлений, но не решений по денежной политике. Намёки на будущее снижение ставки может привлечь спекулянтов, но для более долгосрочных инвесторов сохранение ставки также будет позитивным, поскольку обеспечит высокую доходность рубля. К 15:18 (мск) USD/RUB – 59,595 (+0,33%), EUR/RUB – 69,64 (-0,11%).

Текущая неделя является самой активной в периоде корпоративной отчётности. Соответственно, на европейских площадках инвесторы реагировали на отчёты компаний. Секторы здравоохранения и сырья снижались, а вот потребительский и телекоммуникационный торговались в плюсе. Бумаги AstraZeneca PLC (-15,2%) подверглись распродажам на сообщениях о слабых результатах клинических испытаний препарата для лечения рака лёгких. Между тем, компания получила прибыль во II квартале, но столкнулась со снижением выручки. Акции Deutsche Bank (-3,5%) были под давлением из-за снижения выручки по всем направлениям деятельности банка. Пивной концерн Anheuser-Busch InBev NV (+4,9%) заработал $1,5 млрд во II квартале, но также сообщил о снижении продаж на рынках США и Бразилии. Volkswagen AG (-1,68%) увеличил выручку в II квартале на 4,7%, а прибыль – почти в 2,8 раза. Однако компания продолжает выплачивать значительные суммы, связанные с дизельным скандалом. Более того, недавно Der Spiegel писал о том, что немецкие производители могли вступить в сговор с целью установления нужных цен и параметров систем очистки выхлопов. В целом изменения в индексах были незначительными. К 15:15 (мск) DAX – 12233,79 п. (-0,58%), CAC 40 – 5188,25 п. (-0,04%), FTSE 100 – 7442,63 п. (-0,13%).

Нефть немного растеряла свои достижения, построенные на существенном сокращении запасов в США. Многие на рынке рассматривают цены выше $50 в качестве ситуации, которая стимулирует рост добычи в США и ряде других стран, а также приводит к потере дисциплины в OPEC по соблюдению ограничений производства. Между тем, в долгосрочном плане нефть продолжает получать негативные прогнозы. Главный исполнительный директор Royal Dutch Shell Бен Ван Берден полагает, что пик спроса на нефть пройдёт в ближайшее десятилетие на фоне роста популярности транспорта с электродвигателями. У нефти останется потребление лишь на грузовом транспорте, кораблях и в авиации. Кстати, Ван Берден заявил, что его следующий автомобиль будет электрическим. В Международном энергетическом агентстве прогнозируют пик спроса на нефть до 2040 года. Накануне министр экологии Великобритании озвучил планы по запрету продаж автомобилей с ДВС с 2040 года. К 15:15 (мск) Brent – $50,74 (-0,70%), WTI – $48,41 (-0,70%), золото - $1261,7 (+0,98%), медь – $6368,07 (+0,57%), никель - $10145 (+1,05%), палладий – $877,45 (+1,69%).

Фьючерс на индекс доллара подрастал почти на 0,3% до 93,57. AUD и NZD незначительно изменялись относительно доллара США, а вот CAD слабел на 0,3%. К 15:15 (мск) – EUR/USD – $1,17 (-0,43%), GBP/USD – $1,314 (+0,2%), USD/JPY – 111,43 (+0,28%).

Объём заказов на товары длительного пользования в США вырос за июнь на 6,5%, но без учёта транспорта рост составил лишь 0,2%. Число первичных обращений за пособием по безработице в США выросло до 244 тыс. с 234 тыс. неделей ранее. Статистика не оказала существенного влияния на индекс доллара. Фьючерс на S&P 500 торговался в незначительном плюсе.

День будет вновь наполнен корпоративными отчётами, что не предполагает сильных движений по индексам, но отдельные бумаги могут показать повышенную волатильность. Российский рынок может сохранить плюс до конца дня, хотя и сил развить наступление у «быков» пока нет. Долгосрочные прогнозы по нефти говорят о закате века двигателя внутреннего сгорания. Впрочем, это ещё далёкое будущее, а на повестке дня высокий сезон, который сокращает запасы нефти и рост напряжённости в Венесуэле и американские санкции против этой страны.

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