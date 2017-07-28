ИК "Церих Кэпитал Менеджмент": Спрос на физическое золото в мире растет

Растущие цены на нефть и ускорение экономического роста во втором квартале улучшили отношение инвесторов к российскому фондовому рынку. Вчера российские фондовые индексы показали позитивную динамику. Правда, в лидерах роста оказались не нефтяные акции, а акции Сбербанк об. и Норильский Никель. Что касается американского фондового рынка, то он вчера отступил от рекордных максимумов (S&P- 500 снизился на 0,10%). На S&P- 500 негативное влияние оказал технологический сектор (-0,81%), также индекс S&P - 500 утянули вниз промышленный сектор (-0,54%) и сектор здравоохранения (-0,68%). Число первичных заявок на пособие по безработице в США в последнюю неделю июля выросло, но осталось около минимальных значений за десятилетия. Объем заказов на товары длительного пользования в июне продемонстрировал сильный рост, на 6,5%.

Цены на золото вчера несколько снизились (в рамках повышательного тренда начало которому было положено 11.07.17). Аналитики GFMS при Thomson Reuters ожидает, что цены на золото упадут ниже $1200 за унцию летом и чуть позже, а затем снова вырастут до $1256 за унцию в последнем квартале 2017 года, в связи с «сезонным увеличением спроса в Азии и восстановительным ростом объемов инвестиций в западных странах». «Последнему, весьма вероятно, могут поспособствовать геополитическая нестабильность и/или возможная коррекция на фондовых рынках. На самом деле, S&P 500 находится в повышательном тренде уже самое длительное время со времен после Второй мировой войны», – говорит GFMS.

Спрос на физическое золото в мире вырос до 1895 тонн за первое полугодие 2017 года (+17% по сравнению с прошлым годом) (по данным GFMS). Однако на рынке был избыток золота в объеме 138 тонн в первом полугодии, в то время как в аналогичный период прошлого года рынок был в равновесии. Избыток возник, несмотря на падение добычи до 2160 тон (более чем на 5%). Такая ситуация сложилась преимущественно в связи с обеспеченными физическим золотом ETFами, спрос в которых упал до 145 тонн с 560 тонн. «После череды определяющих событий на рынке золота в 2016 году – это и забастовка ювелиров, и Brexit, и приход Трампа, и демонетизация – в первом полугодии 2017 года событий, способных существенно изменить ситуацию на рынке, не происходило», – сообщила GFMS в отчете в четверг.

Снижение торгового дефицита в Индии может позволить властям страны снизить ввозные пошлины на золотые слитки, сообщил в четверг представитель министерства торговли. Индия является второй страной в мире по потреблению золота. Снижение ввозных пошлин может привести к снижению цен на золото на локальном рынке и, как следствие, к росту спроса. Это может поспособствовать росту цен на мировом рынке.

Думаю, что 1260 долларов за унцию является сильным уровнем сопротивления, от которого вероятен откат котировок золота вниз. Наши управляющие намерены использовать этот откат для покупки акций золотодобывающих компаний. С технической точки зрения, неплохо смотрится график акций компании Лензолото. До конца сентября ждем роста котировок в район 8000 – 8150.

Считаем, что на сегодняшнем заседании совета директоров Центробанка не будет принято решения по снижению ключевой ставки. Выход инвесторов из рублевых активов, на фоне ужесточения санкций против России, оказывает давление на рубль, который слабо реагирует на рост нефти. При благоприятном стечении обстоятельств рубль по отношению к доллару может крепиться в августе до 57,5. И это все что он может.

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