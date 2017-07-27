Альпари: Валюты рынков развивающихся стран не определились с направлением движения

За период с 19 по 26 июля рынки валют развивающихся стран не могли определить четкого направления движения. В основном это было связано с ожиданиями решения ФРС США по процентной ставке и с динамикой нефтяного рынка. ФРС оставила ставку без изменений, что в целом совпало с ожиданиями. Нефть Brent подорожала на 2,4%, психологически важная отметка в $50 за баррель превышена, однако на «нефтяных» валютах рост сырья оказал неоднозначное воздействие. Пока валютным рынкам неясно, каковы перспективы роста нефти до уровней начала года и выше.

Относительными лидерами роста за указанный период стали грузинский лари, китайский юань и южноафриканский ранд, хотя эти валюты прибавили в стоимости к доллару менее 0,3%.

Лидером понижения стал российский рубль (-1,16%). Подешевели к доллару турецкая лира (-0,7%), бразильский реал (-0,6%), и менее чем полпроцента потеряли в стоимости к доллару казахстанский тенге и мексиканское песо.

В нейтральной зоне торговались индийская рупия.

Важные события

В России валютный рынок был разочарован отсутствием положительных новостей со встречи комитета по мониторингу нефтяного рынка ОПЕК, состоявшейся в Санкт-Петербурге 24 июля. Несмотря на то, что по итогам встречи нефть все-таки пошла вверх и цена Brent превысила $50 за баррель, а макроэкономические показатели у России сильные, валютный рынок, вероятно, будет реагировать на позитив с некоторым опозданием.

В Грузии Национальный банк сохранил процентную ставку на уровне 7%, что обрадовало валютный рынок, так как финансовый регулятор пока не ужесточает денежно-кредитную политику. Годовая инфляция потребительских цен в Грузии остается на уровне 7,1%, что является достаточно высоким уровнем, но не настолько высоким, чтобы Центробанк принимал срочные меры по регулированию.

В Казахстане Национальный банк принял решение сохранить процентную ставку на уровне в 10,5%. Новость оказалась нейтральной для тенге, так как решение Нацбанка было ожидаемым. Однако в некоторых СМИ стали появляться необоснованные слухи о девальвации тенге, но, хотя они подтверждения не получили, на курс тенге к доллару такая информация, видимо, оказала некое негативное давление.

Прогноз

По значениям пары доллар/рубль мы сохраняем прогноз на уровне в 58-60, а по курсу евро к рублю также сохраняем ожидания в 67-69. По курсу тенге к доллару мы меняем прогноз до 325-328 тенге за доллар, а по курсу тенге к рублю – до 5,45-5,65 тенге за рубль.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента

Другая аналитика