"Открытие Брокер" : Перспективы платины выглядят туманными на фоне возможного отказа от автомобилей с ДВС Сегодня рынки драгоценных металлов показывают рост в результате «мягкого» решения заседания ФРС США, под влиянием которого курс доллара значительно ослабел. ФРС США не изменила диапазон процентных ставок, а также сообщила, что намерена начать сокращение объёма активов на балансе «достаточно скоро». Вместе с тем, было указано на замедление темпов инфляции, что убедило участников рынка в постепенности повышения процентных ставок. В настоящее время ожидания повышения ставки сдвинулись на декабрь 2017 г. Запасы в золотых и серебряных ETF-фондах понизились, запасы в платиновых и палладиевых фондах не изменились. Основная часть притоков в ETF в июле поступает из США, Великобритании и Швейцарии. Цены на драгоценные металлы на бирже в Шанхае понизились, объемы торгов в платине остаются высокими. Курс юаня к доллару США слабел. Министерство торговли Индии рекомендовало снизить импортную пошлину на золото Минфину Индии, указав на падение дефицита торгового баланса. Цены на золото выросли до уровня 1270$ под влиянием результатов заседания ФРС США, после чего откорректировались к уровню 1267$. Ближайшими уровнями поддержки в золоте являются 1265-1248 $, уровни сопротивления – 1270-1280$. Цены на серебро вчера резко вырастали до уровня 16,75$ в корреляции с рынком золота, после чего опустились к уровню 16,67$, но вновь подросли к уровню 16,72$. Отношение золота к серебру составляет 75,70 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 55,69 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,60-16,27$, уровни сопротивления – 16,75-17,0$. Цены на платину вырастали к уровню 935$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 932$. Спрэд между золотом и платиной составляет 332$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 63,5$/унция. Фундаментальные перспективы рынка платины находятся под вопросом в связи с активировавшимся отказом европейцев от автомобилей с традиционным двигателем. Великобритания сообщила о намерении ввести запрет на продажу автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем с 2040 г. Подобные заявления сделали во Франции и Германии. Начали выделять субсидии местным властям для ограничения доступа дизельных автомобилей на магистрали. Спрос на дизельные автомобили в Великобритании упал на 10% в 1 полугодии 2017 г., а продажи бензиновых автомобилей выросли на 5%. При этом продажи электромобилей и гибридных автомобилей выросли на 30%, но их доля на дорогах занимает менее 5%. Активно происходит подготовка к будущему росту цен на нефть, а также к её будущему дефициту в регионе, который обострится по мере расходования накопленных запасов. Интересно, что рост продаж автомобилей с бензиновым двигателем в среднесрочной перспективе увеличит спрос на этот вид топлива. Спрос на платиноиды в связи с начавшимся процессом может резко упасть, особенно в производстве автокатализаторов. Наиболее пострадавшей частью окажется платина, больше используемая в производстве авто с дизельными двигателями. Ближайшие уровни поддержки в платине – 930-919$, уровни сопротивления – 935-950$. Цены на палладий вчера выросли к уровню 880$ в корреляции с фондовым рынком, а также под влиянием роста продаж автомобилей с бензиновым двигателем. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 850-834$, уровни сопротивления – 880-890$. $, уровни сопротивления – 1270-1280$. Цены на серебро вчера резко вырастали до уровня 16,75$ в корреляции с рынком золота, после чего опустились к уровню 16,67$, но вновь подросли к уровню 16,72$. Отношение золота к серебру составляет 75,70 пунктов. Отношение платины к серебру составляет 55,69 пунктов. Ближайшие уровни поддержки в серебре – 16,60-16,27$, уровни сопротивления – 16,75-17,0$. Цены на платину вырастали к уровню 935$ в корреляции с рынком золота, после чего понизились к уровню 932$. Спрэд между золотом и платиной составляет 332$/унция. Спрэд между платиной и палладием составляет 63,5$/унция. Фундаментальные перспективы рынка платины находятся под вопросом в связи с активировавшимся отказом европейцев от автомобилей с традиционным двигателем. Великобритания сообщила о намерении ввести запрет на продажу автомобилей с дизельным и бензиновым двигателем с 2040 г. Подобные заявления сделали во Франции и Германии. Начали выделять субсидии местным властям для ограничения доступа дизельных автомобилей на магистрали. Спрос на дизельные автомобили в Великобритании упал на 10% в 1 полугодии 2017 г., а продажи бензиновых автомобилей выросли на 5%. При этом продажи электромобилей и гибридных автомобилей выросли на 30%, но их доля на дорогах занимает менее 5%. Активно происходит подготовка к будущему росту цен на нефть, а также к её будущему дефициту в регионе, который обострится по мере расходования накопленных запасов. Интересно, что рост продаж автомобилей с бензиновым двигателем в среднесрочной перспективе увеличит спрос на этот вид топлива. Спрос на платиноиды в связи с начавшимся процессом может резко упасть, особенно в производстве автокатализаторов. Наиболее пострадавшей частью окажется платина, больше используемая в производстве авто с дизельными двигателями. Ближайшие уровни поддержки в платине – 930-919$, уровни сопротивления – 935-950$. Цены на палладий вчера выросли к уровню 880$ в корреляции с фондовым рынком, а также под влиянием роста продаж автомобилей с бензиновым двигателем. Ближайшие уровни поддержки в палладии – 850-834$, уровни сопротивления – 880-890$. Другая аналитика Разместить этот информер на своем сайте