УК "Райффайзен Капитал": Обзор рынка

В четверг, 27 июля, российский рынок продолжает незначительно подрастать. ММВБ прибавляет 0,4%, в то время как РТС – 0,6% (за счет укрепления курса рубля на 0,2%). Безусловно, отечественные активы сегодня растут вслед за остальными развивающимися рынками, на фоне «голубиной» риторики ФРС на вчерашнем заседании. Банковский регулятор США сохранил базовую ставку на уровне 1-1,25%, что было в целом ожидаемо, однако ФРС порадовал комментарием, что любые его дальнейшие действия – как повышение ставки, так и сокращение баланса – будут очень постепенными. Это снизило опасения чрезмерно агрессивной политики регулятора.

Также стоит отметить, что отечественный рынок с запозданием реагирует на ралли в нефтяных котировках в начале недели, на фоне обещаний представителей ОПЕК продолжать сокращение добычи, а также отчете Минэнерго, отразившем сокращение запасов на 7,2 млн баррелей на прошлой неделе. Добыча в целом по США снизилась на 19 тыс баррелей в сутки, однако это только за счет Аляски, в основных 48 штатах она выросла на 35 тыс б/с, впервые с июля 2015 года превысив 9 млн б/с.

Безусловно, тот факт, что нижняя палата одобрила законопроект по ужесточению санкций и, вероятно, до конца июля Сенат тоже проголосует по нему, после чего документ окажется на столе у Президента, оказывает давление на российский рынок и ограничивает потенциал роста даже при остальных положительных драйверах.

Сегодня в лидерах роста акции ритейлеров O’Key (+2,5%), X5 Retail (+2%) и Лента (+1,2%) при том, что бумаги Магнита дешевеют на 0,9%.

Также среди растущих историй можно выделить Русал (+1,6%) и НорНикель (+1,9%) при поддержке растущих цен на цветные металлы.

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