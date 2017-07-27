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mfd.ruАналитикаКомментарии27 июля 2017 г.Открытие Брокер: Реклама в мобильных устройства...
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12:04

Открытие Брокер: Реклама в мобильных устройствах выступила драйвером роста выручки Facebook во втором квартале

Вчера поздно вечером Facebook представил неаудированные операционные и финансовые результаты за II квартал 2017 года (согласно GAAP). Среди ключевых показателей стоит отметить рост выручки на 44,8% г/г до $9,32 млрд. На рекламную выручку пришлось более 98% всех денежных поступлений компании, при этом, в свою очередь, около 87% рекламной выручки были заработаны на мобильных устройствах. Рентабельность Facebook на уровне OIBDA из-за опережающего расходы роста выручки оказалась на 3,5 п.п. выше показателя годом ранее и составила 55%. Чистая прибыль прибавила 71% г/г и составила $3,9 млрд.

Одним из ключевых дайверов роста финансовых показателей Facebook остаётся впечатляющая для столь обширной аудитории динамика её прироста. Так, количество активных в течение месяца пользователей соцсети за квартал выросло на 17% г/г до 2,01 млрд, а число пользователей посещающих сеть ежедневно увеличилось на 17% г/г до 1,32 млрд. Тем не менее стоит обратить внимание и на менее очевидный фактор роста. По словам менеджмента компании, во II квартале средняя стоимость рекламы выросла на 24% г/г, а количество показов рекламы увеличилось на 19% г/г (т.е. несущественно больше прироста ежедневной аудитории). Для сравнения, у Google во II квартале общее количество т.н. «платных кликов» возросло на 52% г/г, но стоимость одного клика при этом сократилась на 23% г/г. При сопоставимых размерах квартальной выручки ($9,32 млрд у Facebook и $26 млрд у Google) поисковик вынужден достаточно жёстко демпинговать по цене размещения рекламы, чтобы привлечь новых рекламодателей.

В целом квартальная отчетность социальной сети выглядит сильной, на премаркете Nasdaq акции прибавляют 3,8%. На текущий момент коэффициент P/E (рыночная капитализация/прибыль за последние четыре квартала) Facebook составляет 42, против 32 у Google, но, учитывая высокие темпы роста, Facebook выглядит заметно более недооценённым.

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