ИФК «Солид»: Европейские индексы снижаются из-за слабых квартальных отчетов

Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно негативным. Котировки сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent колеблются в районе отметки в $51.4 за баррель, снижаясь после 4-х дневного роста в преддверии приближающейся экспирации и связанного с ней перетока торговой активности в октябрьский контракт. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром несут небольшие потери. Основные азиатские фондовые индикаторы большей частью демонстрируют нисходящую динамику. Премаркет европейской сессии сигнализирует о понижении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем увидеть в районе 1940 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что с технической точки зрения этот фондовый индикатор может прикрыть образовавшийся на его графике днем ранее небольшой гэп.

Ведущие европейские фондовые индексы в четверг снизились. Британский фондовый индекс FTSE 100 по итогам дня потерял 0.12% при оборотах торгов на 30% выше среднемесячных. При этом наибольшее отрицательное влияние на поведение индекса FTSE 100 оказало снижение котировок акций фармацевтических компаний AstraZeneca (-15.4%), GlaxoSmithKline (-0.9%) и банков Lloyds (-2.3%), Barclays (-1.2%). Акции компании AstraZeneca резко упали в цене после того, как она объявила, что клинические испытания одного из её перспективных препаратов закончились неудачей, а продажи другого популярного препарата оказались слабыми. Сдержало снижение индекса FTSE 100 повышение стоимости акций производителя алкогольных напитков Diageo (+6%) и телекома Vodafone (+1.6%). В свою очередь, французский фондовый индекс CAC в четверг просел на 0.06% при оборотах на треть выше среднемесячных, а понижением из числа бумаг, входящих в его состав, отметились акции слабо отчитавшейся авиастроительной корпорации Airbus (-3.2%) и сети отелей Accor (-3.2%). Немецкий индикатор DAX (-0.76%) также понес потери на фоне обвала котировок акций банка Deutsche Bank (-6.5%), опубликовавшего слабый квартальный отчет.

Фондовый рынок США в четверг не показал единой динамики. Индекс американских "голубых фишек" Dow Jones (+0.39%) обновил свой исторический максимум, а наибольшее положительное влияние на его поведение оказало повышение котировок акций хорошо отчитавшейся авиакосмической корпорации Boeing (+3.2%) телекома Verizon (+7.7%). Индекс high-tech биржи NASDAQ (-0.63%) снизился на фоне падения в цене акций Microsoft (-1.2%), Apple (-1.9%), Alphabet (-1.5%), NVIDIA (-3.3%) и Vertex Pharm (-4.4%). Индекс "широкого рынка" США S&P500 (-0.1%) понес небольшие потери при оборотах торгов на 50% выше среднемесячных, а понижением в его отраслевом спектре выделился индекс сектора информационных технологий (-0.8%).

Рынок акций РФ в четверг вырос. Индекс ММВБ (+0.62%) поднялся при оборотах торгов на 10% ниже среднемесячных. При этом наибольшее позитивное влияние на его динамику оказали акции Сбербанка (+2.8%) и Норникеля (+2.5%). Подсчитываемый в долларах индекс РТС (+1.01%) прибавил больше из-за укрепления позиций рубля к доллару США. Сегодня внутридневная динамика российского фондового рынка продолжит формироваться под влиянием поведения мировых цен на нефть, западных фондовых индикаторов, а также изменения курса рубля, выходящих данных экономической статистики и происходящих корпоративных событий.

В фокусе внимания участников рынка будут решения Совета директоров Банка России по вопросам денежно-кредитной политики, а также данные статистики по динамике ВВП США. Из числа ожидаемых российских корпоративных событий, способных повлиять на котировки отдельных бумаг, отметим запланированную публикацию операционных результатов «ФосАгро» и ГК «О'КЕЙ», а также финансовых результатов «Яндекса» и рекомендации Советов директоров «МТС» и «НЛМК» по выплате дивидендов.

Другая аналитика