ГК Forex Club: НЕФТЬ: встреча ОПЕК+ в Питере может закрепить Brent выше 50

Цены на нефть основных эталонных сортов находятся на максимальных уровнях за два месяца по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов, а в Санкт-Петербурге готовятся к встрече мониторингового комитета ОПЕК+, способной развеять сомнения относительно эффективности плана по сокращению добычи.

По данным Libertex, контракты Brent со сроком экспирации в сентябре на бирже ICE в Лондоне 21 июля в 11:00 по московскому времени торговались на уровне 49,46 доллара за баррель, прибавляя с открытия недели 1,0%. Американский эталон WTI находился в районе 47,28, подорожав за этот период на 1,5%.

В мае страны ОПЕК+ продлили соглашение по сокращению добычи до конца марта 2018 года. Они в сумме убрали с рынка 1,8 миллиона баррелей в сутки. Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил, что целью картеля является приведение мировых запасов нефти к пятилетней средней. Согласно расчетам аналитиков ОПЕК+, это может произойти именно в марте 2018 года.

Однако, рост добычи в США, Ливии и Нигерии заставил заговорить о том, что сокращения добычи на 1,8 миллиона баррелей может оказаться недостаточным. Ливия и Нигерия исключены из соглашения по сокращению добычи, по внутриполитическим обстоятельствам. Тем не менее, учитывая быстрое восстановление добычи в этих странах, им будет предложено принять участие в балансировке рынка. Их представители также приглашены на встречу в Санкт-Петербурге 24 июля.

Полагаю, что шансы высоки на то, что эта встреча завершится позитивными заявлениями. Ливия и Нигерия могут заморозить добычу на текущих уровнях. Учитывая, что их мощности итак почти загружены по полной, это мне не видится проблемой. Мировой спрос прирастает темпами 1,5 миллиона баррелей в сутки в год. Сланцевые компании в США не смогут наращивать добычу такими темпами. Рынок сбалансируется. В худшем случае чуть позже марта 2018 года. Полагаю, что, по итогам встречи в Санкт-Петербурге, Brent закрепится выше 50 долларов за баррель и может даже перейти в диапазон 50-55 долларов за баррель.

Валерий Полховский, аналитик

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