Компонента занятости индекса ISM Services США в марте выросла на 4.5 п.п.

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), компонента занятости индекса деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте выросла до 57.2 против 52.7 месяцем ранее.

Таким образом, индикатор остался в положительной области, превысив пороговую отметку 50.0, что указывает на продолжившееся расширение найма сотрудников в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в феврале.

Напомним, сфера услуг США отвечает за создание более 2/3 ВВП страны. В сфере услуг работает порядка 80% трудоспособного населения страны.