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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2021 г.Индекс ISM Services США в марте достиг историче...
вчера 17:04

Индекс ISM Services США в марте достиг исторического максимума

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте вырос до 63.7 пункта против 55.3 месяцем ранее, достигнув исторического максимума.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 58.3.

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