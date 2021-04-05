Индекс ISM Services США в марте достиг исторического максимума

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в сфере услуг США (ISM Services) в марте вырос до 63.7 пункта против 55.3 месяцем ранее, достигнув исторического максимума.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0. Это указывает на продолжившееся расширение деловой активности в сфере услуг США, при этом более быстрыми темпами, чем в феврале.

Аналитики прогнозировали повышение показателя до 58.3.