Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.8%

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.7% в январе (пересмотрено с +2.6%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальным данным, снизился на 1.2% по сравнению с январём. Ранее сообщалось о сокращении показателя на 1.1%.