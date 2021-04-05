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mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2021 г.Объём производственных заказов в США в феврале ...
вчера 17:08

Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.8%

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём производственных/фабричных заказов в США в феврале сократился на 0.8% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 2.7% в январе (пересмотрено с +2.6%).

Аналитики прогнозировали снижение объёма заказов в промышленности США в феврале на 0.5%.

Объём заказов на товары длительного пользования в феврале, согласно финальным данным, снизился на 1.2% по сравнению с январём. Ранее сообщалось о сокращении показателя на 1.1%.

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