Курс доллара 76.6052   Курс евро 89.9958  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 апреля

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

02:30 мск: Расходы домохозяйств Японии за февраль;

02:30 мск: Средняя заработная плата в Японии за февраль;

04:45 мск: Индекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin) за март;

06:35 мск: Аукцион по размещению 30-летних государственных облигаций Японии;

07:30 мск: Решение Резервного Банка Австралии по процентной ставке;

07:30 мск: Заявление Резервного Банка Австралии;

10:00 мск: Изменение числа безработных в Испании за март;

11:00 мск: Уровень безработицы в Италии за январь;

11:30 мск: Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix за апрель;

12:00 мск: Уровень безработицы в еврозоне за февраль;

17:00 мск: Число открытых вакансий на рынке труда США, за исключением сельскохозяйственной отрасли за февраль;

N/A мск:Конференция МВФ и Всемирного банка;

N/A мск: Уровень безработицы в Италии за январь.

Другие новости

вчера
21:49
Кабмин ожидает добычу нефти в РФ в 2021 году в 517 млн тонн, газа - в 698 млрд кубометров
вчера
21:32
КАБМИН ОЖИДАЕТ РОСТА УРОВНЯ ГАЗИФИКАЦИИ РФ В 2021 Г ДО 72,2%, В 2022 Г - ДО 73%, В 2023 Г - ДО 73,8%, В 2024 Г - ДО 74,7% - ПОСТАНОВЛЕНИЕ
вчера
20:37
В Ташкенте рассчитывают, что "Иннопром" поможет увеличению совместных проектов с РФ
вчера
19:16
Верховный суд США назвал законным то, что Google использовал софт Oracle
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на вторник, 6 апреля
вчера
18:22
Нефть дешевеет более чем на 3% на опасениях за увеличение предложения сырья на рынке
вчера
17:19
Рубль повышается против доллара, несмотря на дешевеющую нефть
вчера
17:08
Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.8%
вчера
17:06
Компонента занятости индекса ISM Services США в марте выросла на 4.5 п.п.
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»