Курс доллара 76.6052   Курс евро 89.9958  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Наши продукты:
mfd.ruНовостиФинансовые новости5 апреля 2021 г.Индекс PMI Services США за март пересмотрен в с...
вчера 16:48

Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону повышения

Москва, 5 апреля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Индекс деловой активности в сфере услуг США (PMI Services) за март, согласно финальному отчёту компании Markit, пересмотрен в сторону повышения до 60.4 пункта с предварительного уровня 60.0.

Таким образом, индекс продолжил колебаться выше пороговой отметки 50.0, указывая на расширение деловой активности в сфере услуг США более быстрыми темпами, чем в начале месяца.

Аналитики прогнозировали пересмотр показателя до 60.3.

В феврале значение индекса PMI Services составило 59.8.

Другие новости

вчера
17:08
Объём производственных заказов в США в феврале сократился на 0.8%
вчера
17:06
Компонента занятости индекса ISM Services США в марте выросла на 4.5 п.п.
вчера
17:04
Индекс ISM Services США в марте достиг исторического максимума
вчера
17:02
"Росгеология" в 2021 году выполнит работы на шельфе Вьетнама
вчера
16:48
Индекс PMI Services США за март пересмотрен в сторону повышения
вчера
16:38
Госдума на заседании во вторник обсудит перенос отчета кабмина на 12 мая - Жуков
вчера
15:54
Цифровой профиль туриста появится в РФ
вчера
15:25
Суд завершил банкротство "Агентства путешествий "Натали" с долгами в 1,1 млрд руб
вчера
15:12
Средняя премия по ОСАГО для физлиц в I квартале сохраняет стабильность, 5,5 тыс руб - РСА
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»