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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.Число повторных обращений по безработице в США ...
вчера 16:54

Число повторных обращений по безработице в США сократилось до 4.2 млн

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 февраля, сократилось на 111 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 730 тыс.

Аналитики прогнозировали показатель на уровне 828 тыс.

Неделей ранее число первичных обращений составило 841 тыс., пересмотрено с 861 тыс.

Четырёхнедельная средняя по первичным обращениям понизилась на 20.5 тыс. по сравнению с пересмотренным показателем предыдущей недели и составила 807.75 тыс.

Число застрахованных, повторных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 13 февраля, сократилось на 101 тыс. и составило 4.419 млн. Четырёхнедельная средняя по повторным обращениям понизилась на 91.5 тыс. по сравнению со значением предыдущей недели и составила 4.547 млн.

Общее число граждан США, получающих какие-либо виды финансовой помощи по безработице от муниципальных и федеральных властей, за неделю, окончившуюся 6 февраля, выросло на 701 тыс. и составило 19.04 млн человек. В аналогичный период 2020 года число граждан США, получающих государственную помощь по всем программам субсидий по безработице, составляло 2.13 млн человек.

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