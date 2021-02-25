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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке ...
вчера 18:05

Индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США в январе снизился на 2.8%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Национальной ассоциации риелторов США, индекс незавершенных продаж на вторичном рынке недвижимости США (подписанных, но неоплаченных контрактов на покупку жилья) в январе снизился на 2.8% по сравнению с декабрьским значением, достигнув 122.8.

Значение индекса на уровне 100 пунктов соответствует периоду сжатия рынка в 2001 году.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2%.

По сравнению январём 2020 года индекс вырос на 13.0%.

Временной лаг между подписанием контракта на продажу дома и исполнением сделки обычно составляет от одного до двух месяцев. Таким образом, все контракты по продаже домов, подписанные в январе, будут исполнены (в случае подтверждения их оплаты) в ближайшие четыре – восемь недель.

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