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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.Число первичных обращений за пособием по безраб...
вчера 16:35

Число первичных обращений за пособием по безработице в США на прошлой неделе сократилось на 111 тыс.

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, число первичных обращений за пособием по безработице в США за неделю, окончившуюся 20 февраля, сократилось на 111 тыс. по сравнению с предыдущей неделей и составило 730 тыс.

Показатель предыдущей недели пересмотрен до 841 тыс. против объявленных ранее 861 тыс.

Аналитики ожидали, что число первичных обращений уменьшится на 33 тыс. по сравнению с первоначально объявленным значением предыдущей недели и составит 828 тыс.

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