Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/
Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.1% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.
Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.2%.
Ранее сообщалось о расширении ВВП в IV квартале на 4.0%.
По итогам 2020 года ВВП США сократился на 3.5%, что превысило темпы падения в кризисном 2008 году, когда экономика США сжалась на 2.5%.
Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2021 году ВВП США вырастет на 4.2%.