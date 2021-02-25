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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.1%
вчера 16:41

ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.1%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно данным второго предварительного отчёта Бюро экономического анализа Министерства торговли США, ВВП США в IV квартале 2020 года вырос на 4.1% по сравнению с предыдущим кварталом в годовом выражении.

Аналитики прогнозировали рост показателя на 4.2%.

Ранее сообщалось о расширении ВВП в IV квартале на 4.0%.

По итогам 2020 года ВВП США сократился на 3.5%, что превысило темпы падения в кризисном 2008 году, когда экономика США сжалась на 2.5%.

Согласно текущему прогнозу ФРС, в 2021 году ВВП США вырастет на 4.2%.

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