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mfd.ruНовостиФинансовые новости25 февраля 2021 г.Объём заказов на товары длительного пользования...
вчера 16:45

Объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.4%

Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.9%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.2% (пересмотрено с +0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.7%.

В декабре показатель вырос на 1.7% (пересмотрено с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его роста на 1.5% в декабре (пересмотрено с +0.7%).

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