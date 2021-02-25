Москва, 25 февраля. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно предварительному отчёту Министерства торговли США, объём заказов на товары длительного пользования в США в январе вырос на 3.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение общего показателя на 0.9%.

В декабре объём заказов на товары длительного пользования увеличился на 1.2% (пересмотрено с +0.5%).

За исключением волатильной транспортной компоненты, объём заказов на товары длительного пользования в январе вырос на 1.4% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение базового показателя на 0.7%.

В декабре показатель вырос на 1.7% (пересмотрено с +1.1%).

Ключевой индикатор бизнес-инвестиций - базовый объём заказов на товары длительного пользования, за исключением заказов на самолеты и военное оборудование, в январе вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.8% после его роста на 1.5% в декабре (пересмотрено с +0.7%).