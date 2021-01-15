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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 18:07

Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.5%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в ноябре вырос на 0.5% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.5% после увеличения на 0.8% в октябре (пересмотрено с +0.7%).

Объём продаж товарно-материальных запасов в ноябре по сравнению с предыдущим месяцем сократился на 0.1% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 0.9% в октябре.

Соотношение запасов к продажам в ноябре, как в октябре, составило 1.32 в сравнении с 1.39 в ноябре 2019 года.

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