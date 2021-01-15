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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Индекс цен производителей (PPI) США в декабре в...
вчера 16:37

Индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.3%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства труда США, индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем после повышения на 0.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали рост декабрьского показателя на 0.4%.

По итогам 2019 года индекс PPI вырос на 0.8%.

За исключением цен на энергоносители и продукты питания, базовый индекс цен производителей (PPI core) в декабре вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.1% в ноябре.

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.1%.

По сравнению с декабрём 2019 года индекс PPI core вырос на 1.2% в сравнении с прогнозом о повышении на 1.3%.

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