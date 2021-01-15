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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Анонс основных событий и данных макростатистики...
вчера 18:30

Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 января

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

03:01 мск: Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Rightmove за ноябрь;

05:00 мск: ВВП Китая за IV квартал;

05:00 мск: Объем промышленного производства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Объём инвестиций в основные средства в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Пресс-конференция Национального Бюро по статистике Китая;

05:00 мск: Розничные продажи в Китае за ноябрь;

05:00 мск: Уровень безработицы в Китае за ноябрь;

07:30 мск: Объём промышленного производства в Японии за ноябрь, финальный отчет;

16:15 мск: Число закладок новых домов в Канаде за декабрь;

16:30 мск: Объём иностранных инвестиций в ценные бумаги Канады за ноябрь;

N/A мск: Заседание министров финансов еврозоны;

N/A мск: Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии.

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