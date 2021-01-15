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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Wells Fargo сообщил о росте прибыли по результа...
вчера 18:52

Wells Fargo сообщил о росте прибыли по результатам за IV квартал

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за IV квартал 2020 года до 2.99 млрд долл или 0.64 долл на акцию по сравнению с 2.87 млрд долл или 0.6 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 9.7% до 17.93 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.59 долл на акцию и доходы на уровне 18.12 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 2.5%.

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