Wells Fargo сообщил о росте прибыли по результатам за IV квартал

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Американский банк Wells Fargo сообщил о росте прибыли по итогам за IV квартал 2020 года до 2.99 млрд долл или 0.64 долл на акцию по сравнению с 2.87 млрд долл или 0.6 долл на акцию годом ранее.

Доходы банка сократились на 9.7% до 17.93 млрд долл по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Аналитики прогнозировали прибыль Wells Fargo в размере 0.59 долл на акцию и доходы на уровне 18.12 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности, в ходе торгов на премаркете акции Wells Fargo подешевели на 2.5%.