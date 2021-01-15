Банк J.P. Morgan Chase сообщил о рекордной чистой прибыли более 12 миллиардов долларов

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase в пятницу сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала 2020 года до 12.15 млрд долл или до 3.79 долл на акцию в сравнении с 8.52 млрд долл или 2.57 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 3.07 долларов.

Доходы банка выросли на 3.4% до 30.16 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 2.62 долл на акцию и доходы в размере 28.67 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подорожали на 0.7%.