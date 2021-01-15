Курс доллара 73.5453   Курс евро 89.2546  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Банк J.P. Morgan Chase сообщил о рекордной чист...
вчера 18:22

Банк J.P. Morgan Chase сообщил о рекордной чистой прибыли более 12 миллиардов долларов

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Один из крупнейших банков США J.P. Morgan Chase в пятницу сообщил о росте чистой прибыли по итогам IV квартала 2020 года до 12.15 млрд долл или до 3.79 долл на акцию в сравнении с 8.52 млрд долл или 2.57 долл на акцию годом ранее.

Скорректированная прибыль на акцию составила 3.07 долларов.

Доходы банка выросли на 3.4% до 30.16 млрд долл.

Аналитики прогнозировали прибыль JPMorgan на уровне 2.62 долл на акцию и доходы в размере 28.67 млрд долл.

После публикации квартальной отчётности в ходе торгов на премаркете акции JPMorgan подорожали на 0.7%.

Другие новости

вчера
18:38
Квартальная прибыль Citigroup упала
вчера
18:37
Голикова ожидает, что препарат центра Чумакова включат в программу вакцинации населения
вчера
18:30
Анонс основных событий и данных макростатистики на понедельник, 18 января
вчера
18:27
ГОЛИКОВА ОЖИДАЕТ, ЧТО ВАКЦИНА ОТ COVID ЦЕНТРА ЧУМАКОВА ТОЖЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА В ПРОГРАММУ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
вчера
18:22
Банк J.P. Morgan Chase сообщил о рекордной чистой прибыли более 12 миллиардов долларов
вчера
18:08
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в январе снизился
вчера
18:07
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.5%
вчера
17:24
Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 1.6%
вчера
16:48
Прививать в Москве зарубежными вакцинами станут только после их регистрации в РФ - Ракова
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»