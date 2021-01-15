Курс доллара 73.5453   Курс евро 89.2546  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром

Новости портала:
mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Объём промышленного производства в США в декабр...
вчера 17:24

Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 1.6%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.5%.

По итогам 2019 года объём промышленного производства в США снизился на 3.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 74.5% против 73.4% месяцем ранее (пересмотрено с 73.3%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с декабрём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 2.7 п.п.

Другие новости

вчера
18:27
ГОЛИКОВА ОЖИДАЕТ, ЧТО ВАКЦИНА ОТ COVID ЦЕНТРА ЧУМАКОВА ТОЖЕ БУДЕТ ВКЛЮЧЕНА В ПРОГРАММУ ВАКЦИНАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ
вчера
18:22
Банк J.P. Morgan Chase сообщил о рекордной чистой прибыли более 12 миллиардов долларов
вчера
18:08
Университет Мичигана: Индекс потребительского доверия в США в январе снизился
вчера
18:07
Объём товарно-материальных запасов компаний США в ноябре вырос на 0.5%
вчера
17:24
Объём промышленного производства в США в декабре вырос на 1.6%
вчера
16:48
Прививать в Москве зарубежными вакцинами станут только после их регистрации в РФ - Ракова
вчера
16:37
Индекс цен производителей (PPI) США в декабре вырос на 0.3%
вчера
16:34
Индекс Empire State Manufacturing в январе снизился
вчера
16:33
Объём розничных продаж в США в декабре сократился на 0.7%
© 2021 «МФД-ИнфоЦентр»