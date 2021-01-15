Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в декабре вырос на 1.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.5% в ноябре (пересмотрено с +0.4%).

Аналитики прогнозировали повышение декабрьского показателя на 0.5%.

По итогам 2019 года объём промышленного производства в США снизился на 3.6%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в декабре составил 74.5% против 73.4% месяцем ранее (пересмотрено с 73.3%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с декабрём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 2.7 п.п.