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mfd.ruНовостиФинансовые новости15 января 2021 г.Объём розничных продаж в США в декабре сократил...
вчера 16:33

Объём розничных продаж в США в декабре сократился на 0.7%

Москва, 15 января. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в декабре сократился на 0.7% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали нулевое изменение показателя.

В ноябре объём розничных продаж снизился на 1.4% (пересмотрено с (-1.1%).

По итогам 2019 года показатель повысился на 2.9%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в декабре сократился на 1.4% после снижения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с (-0.9%).

Аналитики прогнозировали сокращение декабрьского показателя на 0.1%.

По итогам 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 1.1%.

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