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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2020 г.Объём промышленного производства в США в сентяб...
сегодня 16:20

Объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 0.6%

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Федеральной резервной системы США, объём промышленного производства в США в сентябре сократился на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем после увеличения на 0.4% в августе.

Аналитики прогнозировали повышение сентябрьского показателя на 0.6%.

По сравнению с сентябрём 2019 года объём промышленного производства в США снизился на 7.3%.

Коэффициент использования производственных мощностей на промышленных предприятиях США в сентябре составил 71.5% против 72.0% месяцем ранее (пересмотрено с 71.4%).

В среднем за 1972-2019 г.г. коэффициент использования производственных мощностей в стране составил 79.8%.

По сравнению с сентябрём 2019 года коэффициент использования производственных мощностей в прошлом месяце снизился на 5.9 п.п.

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