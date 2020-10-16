Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в сентябре вырос на 1.9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.7%.

В августе объём розничных продаж вырос на 0.6%.

По сравнению с сентябрём 2019 года показатель повысился на 5.4%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в сентябре вырос на 1.5% после повышения на 0.5% месяцем ранее (пересмотрено с +0.7%).

Аналитики прогнозировали рост сентябрьского показателя на 0.4%.

По сравнению с сентябрём 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 4.0%.