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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 октября 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
сегодня 17:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в августе вырос на 0.3%

Москва, 16 октября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в августе вырос на 0.3% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.3% после увеличения на 0.1% в июле.

Объём продаж товарно-материальных запасов в августе по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 0.6% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 3.4% в июле (пересмотрено с +3.2%).

Соотношение запасов к продажам в августе составило 1.32 в сравнении с 1.33 в июле и 1.39 в августе 2019 года.

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