Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.1%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после сокращения на 1.1% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3.2% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 8.6% в июне (пересмотрено с +8.4%).

Соотношение запасов к продажам в июле составило 1.33 в сравнении с 1.37 в июне и 1.39 в июле 2019 года.