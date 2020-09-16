Курс доллара 74.9278   Курс евро 88.8644  
Мобильная версия  
18+
 

Поиск котировок:

Например: Газпром
mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2020 г.Объём товарно-материальных запасов компаний США...
вчера 17:03

Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.1%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём товарно-материальных запасов американских компаний в июле вырос на 0.1% по сравнению с предыдущим месяцем с учётом сезонных колебаний.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 0.2% после сокращения на 1.1% в июне.

Объём продаж товарно-материальных запасов в июле по сравнению с предыдущим месяцем вырос на 3.2% с учетом сезонных колебаний после увеличения на 8.6% в июне (пересмотрено с +8.4%).

Соотношение запасов к продажам в июле составило 1.33 в сравнении с 1.37 в июне и 1.39 в июле 2019 года.

Другие новости

вчера
17:34
Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.4 млн барр.
вчера
17:33
ДОБЫЧА НЕФТИ В США ЗА НЕДЕЛЮ ПО 11 СЕНТЯБРЯ ВЫРОСЛА НА 0,9 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ, ДО 10,9 МЛН БАРРЕЛЕЙ В СУТКИ - МИНЭНЕРГО
вчера
17:20
Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов
вчера
17:05
Индекс деловой активности на рынке жилья США в сентябре значительно вырос
вчера
17:03
Объём товарно-материальных запасов компаний США в июле вырос на 0.1%
вчера
16:32
РФ ничего не потеряет от возможного закрытия торгпредств на Украине и в Литве - Джабаров
вчера
16:04
Работа РНКБ в Крыму полностью восстановлена после сбоя
вчера
15:47
Сентябрьская пауза: аналитики ждут сохранения ставки ЦБ РФ на уровне 4,25%
вчера
15:38
Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.6%
© 2020 «МФД-ИнфоЦентр»