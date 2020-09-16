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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2020 г.Аналитики ожидают сокращения коммерческих запас...
вчера 17:20

Аналитики ожидают сокращения коммерческих запасов нефти в США по итогам прошлой недели, отчёт API указал на снижение запасов

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Сегодня в 17:30 мск Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США опубликует отчёт с данными об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США за неделю, окончившуюся 11 сентября.

Согласно прогнозу аналитиков, опрошенных S&P Global Platts, коммерческие запасы сырой нефти в США на прошлой неделе сократились на 1.8 млн барр., запасы бензина снизились на 7.0 млн барр., запасы дистиллятов повысились на 0.5 млн барр.

По данным института API, опубликованным ранее, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 9.52 млн барр., запасы бензина выросли на 3.76 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.12 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.8 млн барр.

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