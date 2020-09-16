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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2020 г.Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на...
вчера 17:34

Объём коммерческих запасов сырой нефти в США на прошлой неделе сократился на 4.4 млн барр.

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Объём коммерческих запасов сырой нефти в хранилищах США (за исключением стратегических резервов) за неделю, завершившуюся 11 сентября, сократился на 4.4 млн барр. и составил 496.0 млн барр. Об этом сегодня в очередном отчёте сообщило Управление по энергетической информации (EIA) Минэнерго США.

Аналитики, опрошенные S&P Global Platts, прогнозировали снижение запасов нефти на 1.8 млн барр.

Согласно отчёту EIA, запасы бензина в США уменьшились на 0.4 млн барр. и составили 231.5 млн барр. Эксперты ожидали сокращения запасов бензина на 7.0 млн барр.

Запасы дистиллятов (включая дизельное топливо и топочный мазут) выросли на 3.5 млн барр. и составили 179.3 млн барр. Аналитики ожидали увеличения запасов дистиллятов на 0.5 млн барр.

Запасы нефти в стратегическом резерве США (SPR) уменьшились на 2.1 млн барр. и составили 645.7 млн барр.

Коммерческие запасы сырой нефти в хранилище Cushing сократились на 0.1 млн барр. и составили 54.3 млн барр.

Ранее институт API сообщил, что, согласно собранной им информации, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе снизились на 9.52 млн барр., запасы бензина выросли на 3.76 млн барр., запасы дистиллятов сократились на 1.12 млн барр., запасы нефти в хранилище Cushing уменьшились на 0.8 млн барр.

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