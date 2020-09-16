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mfd.ruНовостиФинансовые новости16 сентября 2020 г.Объём розничных продаж в США в августе вырос на...
вчера 15:38

Объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.6%

Москва, 16 сентября. /МФД-ИнфоЦентр, MFD.RU/

Согласно отчёту Министерства торговли США, объём розничных продаж в США в августе вырос на 0.6% по сравнению с предыдущим месяцем.

Аналитики прогнозировали повышение показателя на 1.1%.

В июле объём розничных продаж вырос на 0.9% (пересмотрено с +1.2%).

По сравнению с августом 2019 года показатель повысился на 2.6%.

За исключением продаж автомобилей, объём розничных продаж в августе вырос на 0.7% после повышения на 1.3% месяцем ранее (пересмотрено с +1.9%).

Аналитики прогнозировали рост августовского показателя на 1.0%.

По сравнению с августом 2019 года объём розничных продаж, за исключением продаж автомобилей, повысился на 2.1%.

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